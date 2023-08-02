Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло (Бессараб) Анна Яковлевна

Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Бессараб Яков

Мать: Бессараб ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Пругло Илья Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Александрович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Цибулько (Пругло) Улита Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Александрович

Бракосочетание
29.10.1886

Муж: Пругло Иван Александрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.