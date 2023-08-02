Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Бессараб Яков
Мать: Бессараб ?
Рождение ребёнка
1870
Сын: Пругло Илья Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Александрович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Цибулько (Пругло) Улита Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Александрович
Бракосочетание
29.10.1886
Смерть
Неизвестно