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Бессараб Яков

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Бессараб ?

Рождение ребёнка
1868

Сын: Бессараб Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Бессараб ?

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бессараб Евмений Яковлевич

Мать ребёнка: Бессараб ?

Смерть
Неизвестно

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