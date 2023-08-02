Бессараб Яков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Пругло (Бессараб) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Бессараб ?
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бессараб Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Бессараб ?
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бессараб Евмений Яковлевич
Мать ребёнка: Бессараб ?
Смерть
Неизвестно