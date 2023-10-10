(Бережная) Евдокия Давидовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1889
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович
Бракосочетание
06.10.1889
Муж: Пругло Илья Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пелешко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1896
Дочь: Сиденко Мария Ильинична
Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Пругло Семен Ильич
Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1899
Сын: Пругло Яков Ильич
Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1902
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1904
Сын: Пругло Иван Ильич
Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1905
Сын: Пругло Георгий Ильич
Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1908
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1912
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович
Смерть
Неизвестно