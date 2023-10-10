(Бережная) Евдокия Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бережная) Евдокия Давидовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1889

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович

Бракосочетание
06.10.1889

Муж: Пругло Илья Иванович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пелешко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1896

Дочь: Сиденко Мария Ильинична

Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Пругло Семен Ильич

Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1899

Сын: Пругло Яков Ильич

Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1902

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1904

Сын: Пругло Иван Ильич

Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1905

Сын: Пругло Георгий Ильич

Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1908

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1912

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Пругло Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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