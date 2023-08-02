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Рябуха Мария Николаевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Рябуха Степан Иудович

Отец ребёнка: Рябуха Иуда Артемьевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пругло (Рябуха) Онисия Иудовна

Отец ребёнка: Рябуха Иуда Артемьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Рябуха Иван Иудович

Отец ребёнка: Рябуха Иуда Артемьевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Рябуха) Ксения Иудовна

Отец ребёнка: Рябуха Иуда Артемьевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Палько (Рябуха) Александра Иудовна

Отец ребёнка: Рябуха Иуда Артемьевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Рябуха) Нина Иудовна

Отец ребёнка: Рябуха Иуда Артемьевич

Рождение ребёнка
25.05.1907

Дочь: (Рябуха) Мария Иудовна

Отец ребёнка: Рябуха Иуда Артемьевич

Рождение ребёнка
17.07.1909

Дочь: (Рябуха) Наталья Иудовна

Отец ребёнка: Рябуха Иуда Артемьевич

Рождение ребёнка
20.11.1914

Дочь: (Рябуха) Екатерина Иудовна

Отец ребёнка: Рябуха Иуда Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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