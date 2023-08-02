Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1-й брак
Бракосочетание
01.11.1893
Рождение ребёнка
03.08.1894
Сын: Палей / Палько / Григорий Семенович
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Рождение ребёнка
06.06.1897
Сын: Палей / Палько / Федор Семенович
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Рождение ребёнка
20.08.1901
Сын: Палько / Палей / Андрей Семенович
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Рождение ребёнка
01.02.1905
Дочь: Редька (Палько) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Смерть
Неизвестно