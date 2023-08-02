Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палей (Тимошенко) Екатерина Федоровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1-й брак

Бракосочетание
01.11.1893

Муж: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
03.08.1894

Сын: Палей / Палько / Григорий Семенович

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
06.06.1897

Сын: Палей / Палько / Федор Семенович

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
20.08.1901

Сын: Палько / Палей / Андрей Семенович

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
01.02.1905

Дочь: Редька (Палько) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Смерть
Неизвестно

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