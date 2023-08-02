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Палей Марианна Дмитриевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1856

Дата смерти

05.01.1892

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Палей / Палько / Роман Семенович

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
17.01.1884

Дочь: (Палей) Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
31.12.1885

Сын: Палей Василий Семенович

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Палей Поликарп Семенович

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Палько Ефим Семенович

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Палько / Палей / Евгений Семенович

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
28.03.1889

Дочь: Шаповал (Палей) Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Палей) Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович

Смерть
05.01.1892

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