Палей Марианна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти05.01.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Палей / Палько / Роман Семенович
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Рождение ребёнка
17.01.1884
Дочь: (Палей) Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Рождение ребёнка
31.12.1885
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Палько / Палей / Евгений Семенович
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Рождение ребёнка
28.03.1889
Дочь: Шаповал (Палей) Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Палей) Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Палько / Палей / Семен Никифорович
Смерть
05.01.1892