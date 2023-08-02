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Палей / Палько / Роман Семенович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1878

Дата смерти

30.05.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Палько / Палей / Семен Никифорович

Мать: Палей Марианна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палько Пелагея Федотовна

Бракосочетание
25.10.1895

Жена: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна

Рождение ребёнка
29.11.1896

Дочь: Шкода (Палей) Варвара Романовна

Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Палько Василий Романович

Мать ребёнка: Палько Пелагея Федотовна

Рождение ребёнка
22.05.1899

Сын: Палей Василий Романович

Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Пругло Никита Романович

Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна

Рождение ребёнка
16.04.1913

Дочь: (Палько) Наталья Романовна

Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Палей) Анна Романовн

Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна

Рождение ребёнка
25.05.1916

Сын: Палько Иван Романович

Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна

Смерть
30.05.1922

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