Палей / Палько / Роман Семенович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти30.05.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палько Пелагея Федотовна
Бракосочетание
25.10.1895
Рождение ребёнка
29.11.1896
Дочь: Шкода (Палей) Варвара Романовна
Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Палько Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
22.05.1899
Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна
Рождение ребёнка
16.04.1913
Дочь: (Палько) Наталья Романовна
Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Палей) Анна Романовн
Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна
Рождение ребёнка
25.05.1916
Мать ребёнка: / Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна
Смерть
30.05.1922