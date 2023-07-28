/ Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1895
Рождение ребёнка
29.11.1896
Дочь: Шкода Варвара Романовна
Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович
Рождение ребёнка
22.05.1899
Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович
Рождение ребёнка
16.04.1913
Дочь: Наталья Романовна
Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович
Рождение ребёнка
25.05.1916
Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анна Романовн
Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович
Смерть
Неизвестно