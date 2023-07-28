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/ Палько / Палей (Будко) Мавра Авксентьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.10.1895

Муж: Палей / Палько / Роман Семенович

Рождение ребёнка
29.11.1896

Дочь: Шкода Варвара Романовна

Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович

Рождение ребёнка
22.05.1899

Сын: Палей Василий Романович

Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Пругло Никита Романович

Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович

Рождение ребёнка
16.04.1913

Дочь: Наталья Романовна

Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович

Рождение ребёнка
25.05.1916

Сын: Палько Иван Романович

Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анна Романовн

Отец ребёнка: Палей / Палько / Роман Семенович

Смерть
Неизвестно