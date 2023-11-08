Палий Никифор Герасимович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти17.10.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Палий Герасим
Мать: ?
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
19.12.1851
Сын: Палько / Палей / Семен Никифорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Харченко (Палей) Варвара Никифоровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
17.10.1893