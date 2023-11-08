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Палий Никифор Герасимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1813

Дата смерти

17.10.1893

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Палий Герасим

Мать: ?

Рождение ребёнка
1848

Сын: Палий Гордей Никифорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
19.12.1851

Сын: Палько / Палей / Семен Никифорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1861

Сын: Палей Михаил Никифорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1865

Сын: Палий Авраам Никифорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1870

Сын: Палей Петр Никифорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Харченко (Палей) Варвара Никифоровна

Мать ребёнка: ?

Смерть
17.10.1893

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