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Палей Авраам Никифорович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Палей Никифор Герасимович

Мать: ?

Бракосочетание
28.10.1884

Жена: Палей Софья Кузьминична

Рождение ребёнка
1888

Сын: Палько / Палей / Иван Авраамович

Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична

Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Палько Григорий Авраамович

Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична

Рождение ребёнка
24.09.1895

Сын: Палей Ст. Сергей Авраамович

Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична

Рождение ребёнка
24.09.1900

Сын: Палько / Палей / Мл. Сергей Авраамович

Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична

Рождение ребёнка
13.06.1903

Сын: Палько / Палей / Петр Авраамович

Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична

Рождение ребёнка
07.01.1905

Сын: Палей / Палько Фёдор Абрамович

Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична

Смерть
Неизвестно