Палей Авраам Никифорович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Палей Никифор Герасимович
Мать: ?
Бракосочетание
28.10.1884
Жена: Палей Софья Кузьминична
Рождение ребёнка
1888
Сын: Палько / Палей / Иван Авраамович
Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична
Рождение ребёнка
05.08.1893
Сын: Палько Григорий Авраамович
Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична
Рождение ребёнка
24.09.1895
Сын: Палей Ст. Сергей Авраамович
Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична
Рождение ребёнка
24.09.1900
Сын: Палько / Палей / Мл. Сергей Авраамович
Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична
Рождение ребёнка
13.06.1903
Сын: Палько / Палей / Петр Авраамович
Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична
Рождение ребёнка
07.01.1905
Сын: Палей / Палько Фёдор Абрамович
Мать ребёнка: Палей Софья Кузьминична
Смерть
Неизвестно