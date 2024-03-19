Палий Петр Авраамович
Место рождения
Дата рождения13.06.1903
Дата смерти18.12.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1903
Отец: Палий Авраам Никифорович
Мать: Палий Софья Кузьминична
Рождение ребёнка
08.08.1932
Мать ребёнка: Палько Прасковья Филипповна
Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1964