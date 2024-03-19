Палий Петр Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий Петр Авраамович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

13.06.1903

Дата смерти

18.12.1964

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1866 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1903

Отец: Палий Авраам Никифорович

Мать: Палий Софья Кузьминична

Рождение ребёнка
08.08.1932

Сын: Палько Павел Петрович

Мать ребёнка: Палько Прасковья Филипповна

Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палько Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палько Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палько Прасковья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палько Прасковья Филипповна

Смерть
18.12.1964
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