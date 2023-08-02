Палько (Кравченко) Прасковья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти24.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Кравченко Филипп
Мать: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1932
Отец ребёнка: Палий Петр Авраамович
Смерть
24.11.1969