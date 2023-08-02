Кравченко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Василий Филиппович

Отец ребёнка: Кравченко Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шрамко (Кравченко) Любовь Филипповна

Отец ребёнка: Кравченко Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Кравченко Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Кравченко Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Кравченко Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Николай Филиппович

Отец ребёнка: Кравченко Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошель (Кравченко) Ганна Филипповна

Отец ребёнка: Кравченко Филипп

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Палько (Кравченко) Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Кравченко Филипп

Смерть
Неизвестно

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