Кравченко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Василий Филиппович
Отец ребёнка: Кравченко Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шрамко (Кравченко) Любовь Филипповна
Отец ребёнка: Кравченко Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Кравченко Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Кравченко Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Иван Филиппович
Отец ребёнка: Кравченко Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Николай Филиппович
Отец ребёнка: Кравченко Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошель (Кравченко) Ганна Филипповна
Отец ребёнка: Кравченко Филипп
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Палько (Кравченко) Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Кравченко Филипп
Смерть
Неизвестно