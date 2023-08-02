Кравченко Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Палько Прасковья Филипповна
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Василий Филиппович
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шрамко Любовь Филипповна
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Иван Филиппович
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Николай Филиппович
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошель Ганна Филипповна
Мать ребёнка: Кравченко Мария
Смерть
Неизвестно