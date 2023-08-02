Кравченко Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Палько Прасковья Филипповна

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Василий Филиппович

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шрамко Любовь Филипповна

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Николай Филиппович

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошель Ганна Филипповна

Мать ребёнка: Кравченко Мария

Смерть
Неизвестно
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