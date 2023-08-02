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Кравченко Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравченко Филипп

Мать: Кравченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко (Колесникова) Ганна Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко (Колесникова) Ганна Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко (Колесникова) Ганна Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кравченко (Колесникова) Ганна Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко (Колесникова) Ганна Тарасовна

Рождение ребёнка
09.07.1926

Сын: Кравченко Петр Васильевич

Мать ребёнка: Кравченко (Колесникова) Ганна Тарасовна

Смерть
Неизвестно

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