Кравченко Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравченко Филипп
Мать: Кравченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1926
Сын: Кравченко Петр Васильевич
Мать ребёнка: Кравченко (Колесникова) Ганна Тарасовна
Смерть
Неизвестно