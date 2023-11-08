Палий (Зайченкова) Софья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий (Зайченкова) Софья Кузьминична

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Зайченкова Кузьма

Мать: ?

Бракосочетание
28.10.1884

Муж: Палий Авраам Никифорович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Палий Иван Авраамович

Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович

Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Палько Григорий Авраамович

Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович

Рождение ребёнка
24.09.1895

Сын: Палий Сергей Авраамович

Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович

Рождение ребёнка
24.09.1900

Сын: Палий Сергей Авраамович

Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович

Рождение ребёнка
13.06.1903

Сын: Палий Петр Авраамович

Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович

Рождение ребёнка
07.01.1905

Сын: Палий Фёдор Абрамович

Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович

Смерть
Неизвестно

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