Палий (Зайченкова) Софья Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Зайченкова Кузьма
Мать: ?
Бракосочетание
28.10.1884
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович
Рождение ребёнка
05.08.1893
Сын: Палько Григорий Авраамович
Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович
Рождение ребёнка
24.09.1895
Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович
Рождение ребёнка
24.09.1900
Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович
Рождение ребёнка
13.06.1903
Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович
Рождение ребёнка
07.01.1905
Отец ребёнка: Палий Авраам Никифорович
Смерть
Неизвестно