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Палий Иван Авраамович

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1888

Дата смерти

02.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Палий Авраам Никифорович

Мать: Палий (Зайченкова) Софья Кузьминична

Рождение ребёнка
1900

Сын: Палий Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна

Бракосочетание
16.01.1908

Жена: Палий (Пругло) Мелания Семеновна

ГАЗО , Ф - 5593-3-779 , Рождественско-Богородичная церковь с.Вербового , м/к-1908г, пл.-7821447, сним-531,лист-54,зап-7
Рождение ребёнка
31.05.1911

Дочь: (Палько) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
08.09.1913

Дочь: (Палько) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Палий Иван Иванович

Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна

Ключёвка, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1926

Дочь: Партнова (Палий) Полина Ивановна

Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
04.11.1928

Дочь: Палий Мария (Маня) Ивановна

Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
15.06.1931

Дочь: Чернышёва (Палько) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна

Ключёвка, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
02.08.1971

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