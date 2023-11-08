Палий Иван Авраамович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти02.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1900
Сын: Палий Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна
Бракосочетание
16.01.1908
ГАЗО , Ф - 5593-3-779 , Рождественско-Богородичная церковь с.Вербового , м/к-1908г, пл.-7821447, сним-531,лист-54,зап-7
Рождение ребёнка
31.05.1911
Дочь: (Палько) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
08.09.1913
Дочь: (Палько) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Палий Иван Иванович
Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
15.08.1926
Дочь: Партнова (Палий) Полина Ивановна
Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
04.11.1928
Дочь: Палий Мария (Маня) Ивановна
Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
15.06.1931
Дочь: Чернышёва (Палько) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Палий (Пругло) Мелания Семеновна
Смерть
02.08.1971