Палий Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиПосле 1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
22.01.1920
Рождение ребёнка
1921
Сын: Палий Иван Иосифович
Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1923
Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1925
Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1927
Сын: Палий Петр Иосифович
Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1930
Сын: Палий Яков Иосифович
Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1936
Сын: Палько Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна
Военная служба
С 18.05.1945 по 02.06.1945
ЦАМО РФ , Ф - 8319-130948-8,31
Военная награда
26.04.1991
ЦАМО РФ , шк-48,ящ-11
Смерть
После 1991