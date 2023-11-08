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Палий Иосиф Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1900

Дата смерти

После 1991

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Палий Иван Авраамович

Мать: Палий (Пругло) Мелания Семеновна

Бракосочетание
22.01.1920

Жена: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Палий Иван Иосифович

Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1923

Сын: Палий Николай Иосифович

Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1925

Сын: Палько Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
03.10.1927

Сын: Палий Петр Иосифович

Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1930

Сын: Палий Яков Иосифович

Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1936

Сын: Палько Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна

Военная служба
С 18.05.1945 по 02.06.1945
ЦАМО РФ , Ф - 8319-130948-8,31
Военная награда
26.04.1991
ЦАМО РФ , шк-48,ящ-11
Смерть
После 1991

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