Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сиденко Иван

Мать: ?

Бракосочетание
22.01.1920

Муж: Палий Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Палий Иван Иосифович

Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1923

Сын: Палий Николай Иосифович

Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1925

Сын: Палько Иосиф Иосифович

Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1927

Сын: Палий Петр Иосифович

Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
06.04.1930

Сын: Палий Яков Иосифович

Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1936

Сын: Палько Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно

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