Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Сиденко Иван
Мать: ?
Бракосочетание
22.01.1920
Муж: Палий Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Палий Иван Иосифович
Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1923
Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1925
Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1927
Сын: Палий Петр Иосифович
Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1930
Сын: Палий Яков Иосифович
Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1936
Сын: Палько Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Палий Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно