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Сиденко Иван

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
02.08.1900

Дочь: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пругло (Сиденко) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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