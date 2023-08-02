Сиденко Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Палько (Сиденко) Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
02.08.1900
Дочь: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пругло (Сиденко) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно