Пругло (Сиденко) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Сиденко Иван
Мать: ?
Бракосочетание
16.11.1925
Рождение ребёнка
12.03.1927
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Пругло Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
03.05.1929
Сын: Пругло Василий Михайлович
Отец ребёнка: Пругло Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно