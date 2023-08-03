Пругло (Сиденко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Сиденко) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Сиденко Иван

Мать: ?

Бракосочетание
16.11.1925

Муж: Пругло Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1927

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Пругло Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
03.05.1929

Сын: Пругло Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пругло Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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