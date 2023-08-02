Пругло Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1902
Дата смерти30.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1902
Бракосочетание
16.11.1925
Рождение ребёнка
12.03.1927
Дочь: (Пругло) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1929
Сын: Пругло Василий Михайлович
Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Татьяна Ивановна
Военная служба
С ?.06.1941 по 30.06.1942
Севастополь, Украинская ССР
ЦАМО РФ Ю Ф - 58-977528-161
Смерть
30.06.1942