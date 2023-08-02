Пругло Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Михаил Григорьевич

Пругло Михаил Григорьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

23.05.1902

Дата смерти

30.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1902

Отец: Пругло Григорий Григорьевич

Мать: Пругло Дарья Даниловна

Бракосочетание
16.11.1925

Жена: Пругло (Сиденко) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1927

Дочь: (Пругло) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1929

Сын: Пругло Василий Михайлович

Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Татьяна Ивановна

Военная служба
С ?.06.1941 по 30.06.1942
Севастополь, Украинская ССР
ЦАМО РФ Ю Ф - 58-977528-161
Смерть
30.06.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.