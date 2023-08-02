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Пругло Дарья Даниловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
31.03.1900

Сын: Пругло Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.05.1902

Сын: Пругло Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
28.09.1904

Сын: Пругло Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1905

Дочь: (Пругло) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
12.04.1908

Сын: Пругло Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
29.10.1909

Сын: Пругло Зиновий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
11.03.1912

Сын: Пругло Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
17.01.1914

Дочь: (Пругло) Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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