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Пругло Григорий Григорьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

31.03.1900

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1900

Отец: Пругло Григорий Григорьевич

Мать: Пругло Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко (Пругло) Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пругло Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1927

Дочь: (Пругло) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1929

Сын: Пругло Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1936

Сын: Пругло Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна

Смерть
1965

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