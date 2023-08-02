Пругло Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1900
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко (Пругло) Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пругло Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1927
Дочь: (Пругло) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1929
Сын: Пругло Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1936
Сын: Пругло Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Пругло (Сиденко) Мария Ивановна
Смерть
1965