Пругло (Сиденко) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.08.1900
Дата смерти26.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900
Отец: Сиденко Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко (Пругло) Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пругло Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1927
Дочь: (Пругло) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.09.1929
Сын: Пругло Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.11.1936
Сын: Пругло Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич
Смерть
26.04.1996
Похороны
Неизвестно