Пругло (Сиденко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Сиденко) Мария Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

02.08.1900

Дата смерти

26.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900

Отец: Сиденко Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко (Пругло) Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пругло Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.02.1927

Дочь: (Пругло) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.09.1929

Сын: Пругло Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.11.1936

Сын: Пругло Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пругло Григорий Григорьевич

Смерть
26.04.1996
Похороны
Неизвестно

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