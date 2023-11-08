Палий (Пругло) Мелания Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий (Пругло) Мелания Семеновна

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

31.12.1888

Дата смерти

27.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1888

Отец: Пругло Семен Николаевич

Мать: Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Палий Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Палий Иван Авраамович

Бракосочетание
16.01.1908

Муж: Палий Иван Авраамович

ГАЗО , Ф - 5593-3-779 , Рождественско-Богородичная церковь с.Вербового , м/к-1908г, пл.-7821447, сним-531,лист-54,зап-7
Рождение ребёнка
31.05.1911

Дочь: (Палько) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Палий Иван Авраамович

Рождение ребёнка
08.09.1913

Дочь: (Палько) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Палий Иван Авраамович

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Палий Иван Иванович

Отец ребёнка: Палий Иван Авраамович

Ключёвка, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1926

Дочь: Партнова (Палий) Полина Ивановна

Отец ребёнка: Палий Иван Авраамович

Рождение ребёнка
04.11.1928

Дочь: Палий Мария (Маня) Ивановна

Отец ребёнка: Палий Иван Авраамович

Рождение ребёнка
15.06.1931

Дочь: Чернышёва (Палько) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Палий Иван Авраамович

Ключёвка, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
27.04.1951

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