Лукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Петровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пругло Григорий Семенович

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пругло Яков Семенович

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Гисенко Христина Семеновна

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Харченко Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Рождение ребёнка
31.12.1888

Дочь: Палей / Палько Мелания Семеновна

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Смерть
Неизвестно
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