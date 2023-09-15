Лукерья Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пругло Григорий Семенович
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Гисенко Христина Семеновна
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Харченко Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Рождение ребёнка
31.12.1888
Дочь: Палей / Палько Мелания Семеновна
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Смерть
Неизвестно