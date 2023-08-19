Пругло Яков Семенович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Пругло Семен Николаевич
Мать: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна
Рождение ребёнка
23.09.1874
Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна
Рождение ребёнка
26.10.1876
Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна
Рождение ребёнка
25.01.1879
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна
Рождение ребёнка
11.06.1880
Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лось Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна
Рождение ребёнка
08.11.1889
Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна
Рождение ребёнка
16.06.1892
Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна
Рождение ребёнка
26.10.1895
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна
Смерть
Неизвестно