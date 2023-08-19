Пругло Яков Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Яков Семенович

Пругло Яков Семенович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Пругло Семен Николаевич

Мать: Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пругло Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна

Рождение ребёнка
23.09.1874

Сын: Пругло Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна

Рождение ребёнка
26.10.1876

Сын: Пругло Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна

Рождение ребёнка
25.01.1879

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна

Рождение ребёнка
11.06.1880

Сын: Пругло Онуфрий Яковлевич

Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пругло Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Пругло Автоном Яковлевич

Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лось Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна

Рождение ребёнка
08.11.1889

Сын: Пругло Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна

Рождение ребёнка
16.06.1892

Сын: Пругло Тихон Яковлевич

Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна

Рождение ребёнка
26.10.1895

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Пругло Наталья Александровна

Смерть
Неизвестно