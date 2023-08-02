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Пругло Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

26.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1876

Отец: Пругло Яков Семенович

Мать: Пругло Наталья Александровна

Бракосочетание
23.01.1904

Жена: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна

Рождение ребёнка
12.03.1905

Сын: Пругло Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна

Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Пругло Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна

Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Пругло Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна

Рождение ребёнка
01.07.1909

Сын: Пругло Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна

Рождение ребёнка
17.02.1911

Сын: Пругло Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна

Рождение ребёнка
12.09.1913

Дочь: (Пругло) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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