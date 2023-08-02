Пругло Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1876
Бракосочетание
23.01.1904
Рождение ребёнка
12.03.1905
Сын: Пругло Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
15.10.1905
Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
18.03.1908
Сын: Пругло Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
01.07.1909
Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
17.02.1911
Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна
Рождение ребёнка
12.09.1913
Дочь: (Пругло) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна
Смерть
Неизвестно