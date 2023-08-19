Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1904
Рождение ребёнка
12.03.1905
Сын: Пругло Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.10.1905
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.03.1908
Сын: Пругло Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1909
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.02.1911
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.09.1913
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич
Смерть
Неизвестно