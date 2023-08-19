Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Гиря) Акилина Герасимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Пругло Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
12.03.1905

Сын: Пругло Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Пругло Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Пругло Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.07.1909

Сын: Пругло Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
17.02.1911

Сын: Пругло Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
12.09.1913

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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