Пругло Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович
Рождение ребёнка
23.09.1874
Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович
Рождение ребёнка
26.10.1876
Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович
Рождение ребёнка
25.01.1879
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович
Рождение ребёнка
11.06.1880
Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Лось Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович
Рождение ребёнка
08.11.1889
Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович
Рождение ребёнка
16.06.1892
Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович
Рождение ребёнка
26.10.1895
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович
Смерть
Неизвестно