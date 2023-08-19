Пругло Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло Наталья Александровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пругло Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович

Рождение ребёнка
23.09.1874

Сын: Пругло Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович

Рождение ребёнка
26.10.1876

Сын: Пругло Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович

Рождение ребёнка
25.01.1879

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович

Рождение ребёнка
11.06.1880

Сын: Пругло Онуфрий Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пругло Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Пругло Автоном Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Лось Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович

Рождение ребёнка
08.11.1889

Сын: Пругло Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович

Рождение ребёнка
16.06.1892

Сын: Пругло Тихон Яковлевич

Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович

Рождение ребёнка
26.10.1895

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Пругло Яков Семенович

Смерть
Неизвестно
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