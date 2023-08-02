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Пругло Иван Яковлевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

23.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1874

Отец: Пругло Яков Семенович

Мать: Пругло Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пругло Петр Иванович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Пругло) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева

Рождение ребёнка
21.11.1896

Сын: Пругло Максим Иванович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева

Рождение ребёнка
1898

Сын: Пругло Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева

Рождение ребёнка
13.06.1900

Сын: Пругло Петр Иванович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева

Рождение ребёнка
13.02.1903

Сын: Пругло Семен Иванович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева

Рождение ребёнка
1906

Сын: Пругло Макар Иванович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева

Рождение ребёнка
25.05.1907

Дочь: (Пругло) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева

Смерть
Неизвестно

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