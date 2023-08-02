Пругло Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1874
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пругло Петр Иванович
Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Пругло) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева
Рождение ребёнка
21.11.1896
Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева
Рождение ребёнка
13.06.1900
Сын: Пругло Петр Иванович
Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева
Рождение ребёнка
13.02.1903
Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева
Рождение ребёнка
25.05.1907
Дочь: (Пругло) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Ксения Васильева
Смерть
Неизвестно