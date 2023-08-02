Пругло Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти17.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
14.11.191
Рождение
1898
Отец: Пругло Иван Яковлевич
Мать: Пругло Ксения Васильева
Смерть
17.12.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 51-й пехотный Литовский полк Место рождения Таврическая губ., Бердянский уезд, селение Вербовое Причина выбытия убит Дата выбытия 17.12.1915 Тип документа Именн... Показать все