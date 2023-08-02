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Пругло Григорий Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1898

Дата смерти

17.12.1915

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
14.11.191
Рождение
1898

Отец: Пругло Иван Яковлевич

Мать: Пругло Ксения Васильева

Смерть
17.12.1915
Должность/Звание рядовой Воинская часть 51-й пехотный Литовский полк Место рождения Таврическая губ., Бердянский уезд, селение Вербовое Причина выбытия убит Дата выбытия 17.12.1915 Тип документа Именн... Показать все

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