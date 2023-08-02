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Пругло Ксения Васильева

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пругло Петр Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Пругло) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
21.11.1896

Сын: Пругло Максим Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Пругло Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
13.06.1900

Сын: Пругло Петр Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
13.02.1903

Сын: Пругло Семен Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Пругло Макар Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
25.05.1907

Дочь: (Пругло) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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