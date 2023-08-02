Пругло Ксения Васильева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пругло Петр Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Пругло) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
21.11.1896
Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
13.06.1900
Сын: Пругло Петр Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
13.02.1903
Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
25.05.1907
Дочь: (Пругло) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно