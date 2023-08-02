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Пругло Петр Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

13.06.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1900

Отец: Пругло Иван Яковлевич

Мать: Пругло Ксения Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Анастасия Лукьяновна

Рождение ребёнка
16.02.1922

Сын: Пругло Иван Петрович

Мать ребёнка: Пругло Анастасия Лукьяновна

Рождение ребёнка
23.02.1929

Сын: Пругло Вячеслав Петрович

Мать ребёнка: Пругло Анастасия Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

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