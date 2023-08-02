Пругло Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения13.06.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1900
Отец: Пругло Иван Яковлевич
Мать: Пругло Ксения Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1922
Сын: Пругло Иван Петрович
Мать ребёнка: Пругло Анастасия Лукьяновна
Рождение ребёнка
23.02.1929
Мать ребёнка: Пругло Анастасия Лукьяновна
Смерть
Неизвестно