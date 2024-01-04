Пругло Анастасия Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1922
Сын: Пругло Иван Петрович
Отец ребёнка: Пругло Петр Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1929
Отец ребёнка: Пругло Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пругло Петр Иванович
Смерть
Неизвестно