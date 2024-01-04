Пругло Анастасия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло Анастасия Лукьяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1922

Сын: Пругло Иван Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1929

Сын: Пругло Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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