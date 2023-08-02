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Пругло Семен Николаевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Пругло Николай Иосифович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Пругло Григорий Семенович

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пругло Яков Семенович

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Гисенко (Пругло) Христина Семеновна

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Харченко (Пругло) Феодосия Семеновна

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Пругло Роман Семенович

Мать ребёнка: Пругло Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.12.1888

Дочь: Палий (Пругло) Мелания Семеновна

Мать ребёнка: Лукерья Петровна

Смерть
Неизвестно

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