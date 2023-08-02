Пругло Семен Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Пругло Николай Иосифович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пругло Григорий Семенович
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Гисенко (Пругло) Христина Семеновна
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Харченко (Пругло) Феодосия Семеновна
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1876
Мать ребёнка: Пругло Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.12.1888
Дочь: Палий (Пругло) Мелания Семеновна
Мать ребёнка: Лукерья Петровна
Смерть
Неизвестно