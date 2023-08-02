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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Пругло Николай Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Пругло Евстигней Николаевич
Отец ребёнка: Пругло Николай Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Пругло Николай Иосифович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Пругло Николай Иосифович