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Пругло Семен Николаевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Пругло Николай Иосифович

Мать: ?

Бракосочетание
26.10.1883

Жена: Пругло Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
12.08.1884

Дочь: Васса Семеновна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
26.09.1886

Сын: Пругло Иван Семенович

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
08.05.1893

Дочь: Гликерия Семеновна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Шкода Мария Семеновна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1900

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
24.02.1905

Сын: Пругло Михаил Семенович

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
04.05.1907

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Пругло Гликерия Петровна

Смерть
Неизвестно