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Пругло Иван Семенович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

26.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1822

Дочь: (Пругло) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна

Рождение
26.09.1886

Отец: Пругло Семен Николаевич

Мать: Пругло Гликерия Петровна

Бракосочетание
30.10.1909

Жена: Пругло Христина Яковлевна

Рождение ребёнка
03.01.1911

Сын: Пругло Иван Иванович

Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна

Рождение ребёнка
21.10.1913

Сын: Пругло Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна

Рождение ребёнка
14.04.1920

Дочь: (Пругло) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна

Рождение ребёнка
22.10.1925

Сын: Пругло Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Пругло) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна

Рождение ребёнка
08.09.1929

Сын: Пругло Степан Иванович

Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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