Пругло Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения26.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1822
Дочь: (Пругло) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна
Рождение
26.09.1886
Отец: Пругло Семен Николаевич
Мать: Пругло Гликерия Петровна
Бракосочетание
30.10.1909
Рождение ребёнка
03.01.1911
Сын: Пругло Иван Иванович
Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна
Рождение ребёнка
21.10.1913
Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна
Рождение ребёнка
14.04.1920
Дочь: (Пругло) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна
Рождение ребёнка
22.10.1925
Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Пругло) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна
Рождение ребёнка
08.09.1929
Мать ребёнка: Пругло Христина Яковлевна
Смерть
Неизвестно