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Пругло Христина Яковлевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1822

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович

Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1909

Муж: Пругло Иван Семенович

Рождение ребёнка
03.01.1911

Сын: Пругло Иван Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович

Рождение ребёнка
21.10.1913

Сын: Пругло Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович

Рождение ребёнка
14.04.1920

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович

Рождение ребёнка
22.10.1925

Сын: Пругло Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович

Рождение ребёнка
08.09.1929

Сын: Пругло Степан Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович

Смерть
Неизвестно