Пругло Христина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.04.1822
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1909
Рождение ребёнка
03.01.1911
Сын: Пругло Иван Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович
Рождение ребёнка
21.10.1913
Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович
Рождение ребёнка
14.04.1920
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович
Рождение ребёнка
22.10.1925
Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович
Рождение ребёнка
08.09.1929
Отец ребёнка: Пругло Иван Семенович
Смерть
Неизвестно