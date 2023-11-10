Пругло Гликерия Петровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти17.02.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1883
Рождение ребёнка
12.08.1884
Дочь: Васса Семеновна
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Рождение ребёнка
26.09.1886
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Рождение ребёнка
08.05.1893
Дочь: Гликерия Семеновна
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Шкода Мария Семеновна
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1900
Дочь: Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Рождение ребёнка
24.02.1905
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Рождение ребёнка
04.05.1907
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич
Смерть
17.02.1919