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Пругло Гликерия Петровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1865

Дата смерти

17.02.1919

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1883

Муж: Пругло Семен Николаевич

Рождение ребёнка
12.08.1884

Дочь: Васса Семеновна

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Рождение ребёнка
26.09.1886

Сын: Пругло Иван Семенович

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Рождение ребёнка
08.05.1893

Дочь: Гликерия Семеновна

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Шкода Мария Семеновна

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Рождение ребёнка
05.11.1900

Дочь: Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Рождение ребёнка
24.02.1905

Сын: Пругло Михаил Семенович

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Рождение ребёнка
04.05.1907

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Пругло Семен Николаевич

Смерть
17.02.1919
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