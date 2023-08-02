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Пругло Евстигней Николаевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Пругло Николай Иосифович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
05.03.1876

Сын: Пругло Конон Евстигнеевич

Мать ребёнка: Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Пругло) Анна Евстигнеевна

Мать ребёнка: Агафия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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