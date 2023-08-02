Пругло Евстигней Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Пругло Николай Иосифович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
05.03.1876
Сын: Пругло Конон Евстигнеевич
Мать ребёнка: Агафия Васильевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Пругло) Анна Евстигнеевна
Мать ребёнка: Агафия Васильевна
Смерть
Неизвестно