Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Васильевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1848

Дата смерти

09.10.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1876

Сын: Пругло Конон Евстигнеевич

Отец ребёнка: Пругло Евстигней Николаевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анна Евстигнеевна

Отец ребёнка: Пругло Евстигней Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Евстигней Николаевич

Смерть
09.10.1880
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