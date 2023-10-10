Агафия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти09.10.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1876
Сын: Пругло Конон Евстигнеевич
Отец ребёнка: Пругло Евстигней Николаевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Анна Евстигнеевна
Отец ребёнка: Пругло Евстигней Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.1880