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Пелешко Даниил Петрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Пелешко Петр Иванович

Мать: Пелешко Соломонида Мартинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко Акилина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1891

Сын: Пелешко Лаврентий Данилович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1895

Сын: Пелешко Николай Данилович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1896

Дочь: (Пелешко) Евфросиния Даниловна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Пелешко Андрей Данилович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1900

Дочь: (Пелешко) Мария Даниловна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1901

Дочь: (Пелешко) Анна Даниловна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1903

Сын: Пелешко Митрофан Данилович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Пелешко Иван Данилович

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1908

Дочь: (Пелешко) Анастасия Даниловна

Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1911

Сын: Пелешко Тарас Данилович

Мать ребёнка: Пелешко Акилина Никитина

Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Пелешко Никифор Данилович

Мать ребёнка: Пелешко Акилина Никитина

Смерть
Неизвестно

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