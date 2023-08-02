Пелешко Даниил Петрович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Жена: Пелешко Акилина Никитина
Жена: Пелешко Евдокия Ивановна
Сын: Пелешко Лаврентий Данилович
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Сын: Пелешко Николай Данилович
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Дочь: (Пелешко) Евфросиния Даниловна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Дочь: (Пелешко) Мария Даниловна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Дочь: (Пелешко) Анна Даниловна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Сын: Пелешко Митрофан Данилович
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Дочь: (Пелешко) Анастасия Даниловна
Мать ребёнка: Пелешко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пелешко Акилина Никитина
Сын: Пелешко Никифор Данилович
Мать ребёнка: Пелешко Акилина Никитина