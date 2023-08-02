Пелешко Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти06.09.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1891
Сын: Пелешко Лаврентий Данилович
Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович
Рождение ребёнка
09.05.1895
Сын: Пелешко Николай Данилович
Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович
Рождение ребёнка
28.09.1896
Дочь: (Пелешко) Евфросиния Даниловна
Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович
Рождение ребёнка
28.03.1900
Дочь: (Пелешко) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович
Рождение ребёнка
23.07.1901
Дочь: (Пелешко) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович
Рождение ребёнка
25.11.1903
Сын: Пелешко Митрофан Данилович
Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1906
Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1908
Дочь: (Пелешко) Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович
Смерть
06.09.1909