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Пелешко Евдокия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

06.09.1909

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Даниил Петрович

Рождение ребёнка
09.08.1891

Сын: Пелешко Лаврентий Данилович

Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович

Рождение ребёнка
09.05.1895

Сын: Пелешко Николай Данилович

Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович

Рождение ребёнка
28.09.1896

Дочь: (Пелешко) Евфросиния Даниловна

Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Пелешко Андрей Данилович

Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович

Рождение ребёнка
28.03.1900

Дочь: (Пелешко) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович

Рождение ребёнка
23.07.1901

Дочь: (Пелешко) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович

Рождение ребёнка
25.11.1903

Сын: Пелешко Митрофан Данилович

Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович

Рождение ребёнка
06.01.1906

Сын: Пелешко Иван Данилович

Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович

Рождение ребёнка
10.04.1908

Дочь: (Пелешко) Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович

Смерть
06.09.1909

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