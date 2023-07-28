Пелешко Лаврентий Данилович
Место рождения
Дата рождения09.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1891
Отец: Пелешко Даниил Петрович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Бракосочетание
18.10.1909
Жена: Пелешко Васса Никифорова
Рождение ребёнка
17.08.1910
Дочь: Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Пелешко Васса Никифорова
Бракосочетание
20.01.1912
Смерть
Неизвестно