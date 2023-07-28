Пелешко Лаврентий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешко Лаврентий Данилович

Пелешко Лаврентий Данилович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

09.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1891

Отец: Пелешко Даниил Петрович

Мать: Пелешко Евдокия Ивановна

Бракосочетание
18.10.1909

Жена: Пелешко Васса Никифорова

Рождение ребёнка
17.08.1910

Дочь: Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Пелешко Васса Никифорова

Бракосочетание
20.01.1912

Жена: Пелешко Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно