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Пелешко Акилина Никитина

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Даниил Петрович

Рождение ребёнка
26.02.1911

Сын: Пелешко Тарас Данилович

Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович

Рождение ребёнка
01.06.1913

Сын: Пелешко Никифор Данилович

Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович

Смерть
Неизвестно

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