Пелешко Акилина Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1911
Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1913
Сын: Пелешко Никифор Данилович
Отец ребёнка: Пелешко Даниил Петрович
Смерть
Неизвестно