Гринь (Пелешко) Матрена Петровна
Место рождения
Дата рождения08.11.1876
Дата смерти17.03.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов
Бракосочетание
14.01.1896
Рождение ребёнка
19.12.1896
Дочь: (Гринь) Мария Андреева
Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов
Рождение ребёнка
06.04.1901
Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов
Рождение ребёнка
21.05.1905
Сын: Гринь Михаил Андреев
Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов
Рождение ребёнка
08.08.1906
Дочь: (Гринь) Наталия Андреева
Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов
Рождение ребёнка
29.07.1910
Сын: Гринь Петр Андреев
Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов
Рождение ребёнка
08.01.1915
Дочь: (Гринь) Доминикия Андреева
Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов
Смерть
17.03.1916