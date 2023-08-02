Гринь (Пелешко) Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринь (Пелешко) Матрена Петровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

08.11.1876

Дата смерти

17.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1876

Отец: Пелешко Петр Иванович

Мать: Пелешко Соломонида Мартинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринь Александр Андреев

Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов

Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Гринь Андрей Евфремов

Рождение ребёнка
19.12.1896

Дочь: (Гринь) Мария Андреева

Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов

Рождение ребёнка
06.04.1901

Сын: Гринь Георгий Андреев

Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов

Рождение ребёнка
21.05.1905

Сын: Гринь Михаил Андреев

Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов

Рождение ребёнка
08.08.1906

Дочь: (Гринь) Наталия Андреева

Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов

Рождение ребёнка
29.07.1910

Сын: Гринь Петр Андреев

Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов

Рождение ребёнка
08.01.1915

Дочь: (Гринь) Доминикия Андреева

Отец ребёнка: Гринь Андрей Евфремов

Смерть
17.03.1916

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