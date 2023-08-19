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Пелешко Семен Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

22.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Пелешко Иван Иванович

Мать: Пелешко Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Пелешко Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Пелешко Иван Семенович

Мать ребёнка: Пелешко Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
10.03.1873

Дочь: Альченко Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Пелешко Феодосия Михайловна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ищенко Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна

Бракосочетание
15.01.1875

Жена: Пелешко Анна Филипповна

Рождение ребёнка
09.02.1875

Сын: Пелешко Никифор Семенович

Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна

Рождение ребёнка
24.11.1878

Сын: Пелешко Петр Семенович

Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Полешко Евтих Семенович

Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна

Рождение ребёнка
12.09.1883

Дочь: София Семеновна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна

Рождение ребёнка
28.02.1886

Дочь: Пелешко Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна

Рождение ребёнка
18.08.1888

Дочь: Пелешко Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна

Рождение ребёнка
25.05.1891

Дочь: Евфросиния Семеновна

Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна

Рождение ребёнка
21.06.1895

Сын: Пелешко Петр Семенович

Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко Феодосия Михайловна

Смерть
22.01.1912
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