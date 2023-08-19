Пелешко Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти22.01.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Пелешко Иван Иванович
Мать: Пелешко Мария Кирилловна
Дочь: Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Пелешко Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Пелешко Феодосия Михайловна
Дочь: Альченко Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Пелешко Феодосия Михайловна
Дочь: Ищенко Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна
Жена: Пелешко Анна Филипповна
Сын: Пелешко Никифор Семенович
Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна
Дочь: София Семеновна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна
Дочь: Пелешко Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна
Дочь: Пелешко Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна
Дочь: Евфросиния Семеновна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна
Мать ребёнка: Пелешко Анна Филипповна